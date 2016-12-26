Yasa dışı sınır geçişleri

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ANKARA (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince, Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bin 326 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "günlük faaliyetlere" yer verildi.

Buna göre, Suriye'den bin 295, Yunanistan'dan ise 31 kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçme girişiminde bulunurken yakalandı.

Müdahaleler sırasında, Suriye sınırında 14 bin 360 ilaç, İran sınırında ise 15 bin 300 paket sigara ele geçirildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye teşebbüs eden ise 98 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde terör örgütü DEAŞ mensubu bir terörist yakalandı.