Sivas'ta "Tıbbı Atıkların Kontrolü" semineri

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, tıbbi atıkların kontrolüyle ilgili seminer düzenlendi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda eğitim verildi.

Yakut, toplantıda yaptığı konuşmada, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında verilen eğitimin yaklaşık 1 hafta sürdüğünü belirtti.

Kentteki tüm sağlık personeline bu eğitimin verildiğini aktaran Yakut, seminere yaklaşık 600 sağlık çalışanının katıldığını kaydetti.

Eğitimde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Kaya, tıbbi atıkların geri dönüşümü konusunda sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitime, Çevre Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, İl Sağlık Müdürü Adil Kaya ve Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Abdurrahman Güney ile çok sayıda sağlık personeli katıldı.