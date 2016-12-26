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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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PÖH'ten çevre güvenliği

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:34
PÖH'ten çevre güvenliği

BOLU (AA) - Bolu'da yol kontrolü yapan ekiplerin güvenliğini Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sağladı.

Bolu kent merkezi giriş ve çıkışlarında Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörler Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde güvenliği İstanbul'dan geçici görevle Bolu'ya gelen PÖH timleri sağladı. Durdurulan araçlarda bulunan kişiler tek tek arandıktan sonra kimlik kontrolü yapıldı. Daha sonra ekipler tarafından araçlar didik didik arandı. Araçlarla ilgili sorgulamalar yapıldı.

Geçici görevle Bolu'da bulunan PÖH timinin, yapılan uygulamalarda çevre güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

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