Konya'da yaralı akbaba bulundu

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KONYA (AA) - Kulu ilçesinde yaralı olduğu tespit edilen akbaba bulundu.

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Kerem Adıgüzel (70), bahçesinde uçamayan büyük bir kuş olduğunu farketti.

Adıgüzel, oğullarını arayarak yardım istedi. Kısa sürede babalarının evine gelen Mehmet ve Haydar Adıgüzel kardeşler, yaralı akbabayı ilçe merkezine getirerek, zabıta ekiplerine teslim etti.

Uzunluğu yaklaşık 2 metreyi bulan kanatlarında saçma izleri görülen akbaba, tedavisinin yapılması için zabıta ekipleri tarafından Konya'ya götürüldü.

Yaralı akbabayı ilçe merkezine getiren Mehmet Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babamın evi Düden Gölü'nün kenarında bulunuyor. Bahçede büyük bir kuş olduğunu söyledi. Biz de hemen gittik ve kuşu alıp ilçe merkezine getirdik. Yetkililere teslim ettik." dedi.