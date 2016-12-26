PTT'den yeni yıl kampanyası

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GÜMÜŞHANE (AA) - PTT Gümüşhane Başmüdürlüğü tarafından 2017 yılbaşı için ''Kart Bizden Göndermesi Sizden'' Kampanyası başlatıldı.

PTT Başmüdürü Şinasi Duman, yaptığı yazılı açıklamada, "Kart Bizden Göndermesi Sizden" sloganıyla tüm PTT iş yerlerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi, değişik motiflerde basılmış çok sayıda ücretsiz kartpostalların dağıtımının yapıldığını belirtti.

Duman, pul baskılı zarfların da iş yerlerinde satışa çıkarıldığı ve müşterilerin sadece posta ücretini ödeyerek eş, dost ve yakınlarının yeni yıllarını kutlayabileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylece kalıcı muhteviyatı ve hatırası olan birbirimizle duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız tebrikleşmeyi yeniden ihya etmiş olacağız. Üstelik kişisel pul hizmetimiz olan kendi pullarını da bize müracaat ederek bastırabilecek ve kendi özel pulları ile 26-31 Aralık tarihleri arasında postaya verecekler. APG, kargo-kurye ve küçük paketlerine, havale ücretlerine yüzde 10 indirim uygulanacak. Cezaevindeki mahkumların da yılbaşı tebrik kampanyasından istifade edebilmeleri için değişik motiflerde basılmış olan çok sayıda kartpostallar ücretsiz olarak cezaevi yönetimine gönderildi."