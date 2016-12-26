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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Hassas su alanları iyileştiriliyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:39

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığının yeni düzenlemesi ile su kaynaklarında yosunlaşma probleminin önüne geçilecek. Yeni düzenleme kapsamında değerlendirilen su ortamlarının mevcut durumunun bozulmasına yol açan faaliyetler, ilgili kurum ve kuruluşlarca denetlenerek gerektiğinde yaptırım uygulanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan, "Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik"e ilişkin açıklama yapıldı.

Ülkedeki su kaynaklarının insan sağlığı açısından önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu kaynaklar evsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sebebiyle kirlenmekte olup, su kalitesi kötüleşmekte ve sucul ekosistem ile insan sağlığı bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Orman ve Su İşleri Bakanlığının, çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla su kaynaklarında koruma ve iyileştirme tedbirlerini geliştirme çalışmaları yaptığı da belirtildi. Su kaynaklarında yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinin atık suları, tarım alanlarının drenaj suları gibi sebeplerle meydana gelen yosunlaşma probleminin ve sonucunda sularda görülen koku oluşumu, zehirlilik gibi olumsuz etkilerin önlenmesi ve kontrolü amacıyla 2012-2015 yılları arasında Bakanlık tarafından "Türkiye'de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi"nin hayata geçtiği de hatırlatıldı.

Proje sonucunda, hassas su kütleleri, bu kütleleri etkileyen kentsel hassas alanlar ve nitrata hassas alanlar ile bu alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin belirlendiğinin de aktarıldığı açıklamada, yeni düzenlemede de bu tedbirlere yer verildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelik ile yayımlanan kentsel hassas alanlarda mevcut atık su arıtma tesislerinin revize edilmesi ve gerekli yerlerde azot-fosfor giderimli atık su arıtma tesislerinin yapılması, nitrata hassas alanlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek olan nitrata hassas bölgelerde ise İyi Tarım Uygulamaları Kodu yürütülmesi sağlanacak.

Söz konusu yönetmelik, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının en önemli bileşenlerinden olan su kaynaklarının havzalar bazında yönetimine katkı sağlayacak ve en önemlisi de su kaynaklarımızda ötrofikasyon (yosunlaşma) probleminin önüne geçecek. Bu yönetmelik kapsamında değerlendirilen su ortamlarının mevcut durumunun bozulmasına yol açan faaliyetler, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca denetlenerek gerektiğinde yaptırım uygulanacak."

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