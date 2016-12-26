Gümüşhane'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünce 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Memiş, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen "İl Emniyet Müdürlüğü 2016 Yılı Çalışmaları" toplantısında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele alanında Gümüşhane'de gerçekleştirilen adli, idari ve operasyonel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik örgüt bağlantılı kazanılan kamu ihaleleri ve sosyal destekleme programları üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklerin araştırılmasına devam edildiğini belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda halihazırda 10'a yakın kamu ihalesi üzerinde incelemeler savcılık, mali polis, uzman ve bilirkişiler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Yine 11 FETÖ/PDY bağlantılı dernek üzerinden gerçekleştirilen proje ve faaliyetler de incelenmektedir. 11 Ağustos 2015'te gerçekleştirilen operasyonla adli makamlara intikali sağlanan dosyalardan örnek olarak birinde proje için harcanan miktarın yüzde 40'ı oranında kamunun zarara uğratıldığı net olarak tespit edilmiştir."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, savcılık ve diğer yetkililerin, titizlikle yapılan harcamaları incelediğine dikkati çeken Vali Memiş, burada da somut olarak usulsüzlüğü ve kamu zararı oluştuğunu tespit ettiklerini söyledi.

Vali Memiş, 11 Ağustos 2015'te, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden çok daha öncesinde, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu mücadeleye çok somut şekilde başladığını ve sürdürdüğünü vurgulayarak, "Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği koordinesinde 1 Eylül 2015'te terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda vergi kaçakçılığı şüphesiyle suç unsuru olduğu değerlendirilen birçok belgeye, bilgisayar kayıtları ve dijital materyallere el konmuştur." diye konuştu.

Gümüşhane'de, KOM ve istihbarat şubelerinin tamamıyla FETÖ'den temizlendiğini kaydeden Vali Memiş, "Cerahat temizleniyor, yaramız iyileşiyor. Sayımız azalsa da diğer arkadaşlarımız bu operasyonlara devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, KOM Şubesi tarafından başsavcılık koordinesinde 20 Haziran 2016'da gerçekleştirilen planlı operasyonel çalışma kapsamında, FETÖ/PDY Gümüşhane il yapılanması içerisinde üst düzey konumda bulunan 33 şahsa yönelik Gümüşhane merkezli, Ankara, İzmir, Aydın, Hakkari, Osmaniye, Yozgat, Trabzon, Bursa, Van, Konya ve Malatya olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını belirtti.

Darbe kalkışması sonrasında Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünce 294 şüpheliye adli işlem yapıldığını bildiren Memiş, "Bu şüphelilerin adli makamlara sevkinin ardından 124 kişi tutuklandı, 118 kişi adli kontrol almış, 27 kişi serbest kaldı. 6 kişinin de haklarında tahliye kararı verildi. Son olarak Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il yapılanmasına yönelik, 23 Aralık 2016 Cuma günü 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında şu an itibarıyla 6 kişi yakalandı ve adalete teslim edildi." dedi.

FETÖ/PDY ile bağlantılı biri ortaöğretim, 3'ü yükseköğretim olmak üzere 4 öğrenci yurdu, bir ilköğretim ve bir ortaöğretim olmak üzere 2 okula kapatma işlemi uygulandığını dile getiren Vali Memiş, bir radyo istasyonu ile 3 TV yayın ünitesinin de mühürlendiğini kaydetti.



- "Örgüt içerisinde gizliliği sağlamak için kod adı kullanıyorlar"

Vali Memiş, FETÖ'nün Gümüşhane'deki yapılanmasına yönelik her geçen gün yeni bilgiler elde edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Her geçen gün alınan ifadelerle örgütü deşifre ediyoruz. İl yapılanmasını çözmeye gayret ediyoruz. İsimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirilen operasyonlarda 366 şüpheliden 19 kişinin kod adı kullandığı tespit edilmiştir. Bunu terör örgütleri kullanır. Masonik bir yapılanma, çoğunun da birbirinden haberi yok. Öyle bir yapılanma ki örgüt içerisinde gizliliği sağlamak için kod adı kullanıyorlar. Soruşturmalarda 35 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmiş ve operasyonlar öncesi birimlerimizce 340 tanığın bilgilerine başvurulmuştur. Operasyonlar hassasiyet içerisinde, kimseyi hukuk karşısında zor duruma düşürmeden yapılıyor. Bu adamlar masum sivilleri, 248 vatandaşımızı katletti. Bu yapı, masum vatandaşlarımızın üzerine helikopterle, zırhlı araçlarla ateş açarak 248 vatandaşımızı şehit etti. Biz devlet olarak bu hassasiyete dikkat ediyoruz."

Örgütün kriptolu internet programları üzerinden sağladığı haberleşme içerikleri ve mahremiyet için aldıkları önlemlerin yapılan operasyonlarla deşifre edildiğine dikkati çeken Memiş, "Örgütün ileriye dönük olarak eylem ve hareket tarzlarına ilişkin olarak da birimlerimizce gerekli istihbari ve araştırma çalışmaları sürdürülmektedir." diye konuştu.



