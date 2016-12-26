Kaymakam Kaya'dan denetleme

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ADIYAMAN (AA) - Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçeye bağlı Narince ve Göçeri köylerinde bulunan karakol ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yol arama ve kontrol noktalarını denetledi.

Kaya, İçişleri Bakanlığınca belirlenerek uygulamaya konulan güvenlik tedbirlerinin görevli birimlerce titizlikle uygulanıp uygulanmadığı, herhangi bir güvenlik zafiyetinin oluşmaması hususunda gerekli kontrol ve denetimleri yaptı. Denetimde, güvenlik birim amirleri de hazır bulundu.

Kontrol noktalarını yerinde inceleyen Kaya, kolluk kuvvetlerinin taleplerini dinleyerek, çalışmalarında başarı diledi.

