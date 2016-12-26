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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Üniversite öğrencilerinden çevik kuvvete moral ziyareti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:40

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri, çevik kuvvet polislerini ziyaret ederek moral verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, terör saldırılarını kınamak ve polise destek vermek amacıyla Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Levent Var koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, polislere çiçek ve Türk bayrağı hediye etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından öğrenciler görev yapan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Levent Var, çevik kuvvet polislerine yapılan saldırıları kınamak ve gece gündüz görev yapan polislerin yanında olduklarını göstermek için böyle bir moral ziyaretini yapmayı planladıklarını ifade etti.


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