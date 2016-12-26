AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Altepe, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından bahsetti. AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar da AA'nın projeleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Ziyarette AA'nın düzenlendiği "Yılın fotoğrafları" oylamasına da katılan Altepe, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün ''Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan" ve spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usain Bolt" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Altepe, oylamadaki karelerin her birinin değerli fotoğraflar olduğunu söyledi.

AA'nın dünyanın dört bir yanında görüntü ve fotoğraf ürettiğine dikkati çeken Altepe, "AA'nın başarılı bir grafiği var. Bunun için kendilerini kutluyoruz. En kritik yerlerde bile AA'nın bulunması güzel bir şey." ifadelerini kullandı.