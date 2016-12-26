27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:41
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Altepe, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından bahsetti. AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar da AA'nın projeleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

Ziyarette AA'nın düzenlendiği "Yılın fotoğrafları" oylamasına da katılan Altepe, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün ''Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan" ve spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usain Bolt" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Altepe, oylamadaki karelerin her birinin değerli fotoğraflar olduğunu söyledi.

AA'nın dünyanın dört bir yanında görüntü ve fotoğraf ürettiğine dikkati çeken Altepe, "AA'nın başarılı bir grafiği var. Bunun için kendilerini kutluyoruz. En kritik yerlerde bile AA'nın bulunması güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Bursa'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA'DAKİ CİNAYET
Mudanya'da metruk binalar tehlike saçıyor
YEREL

MUDANYA'DA METRUK BİNALAR TEHLİKE SAÇIYOR
İznik'ten Halep'e yardım TIR'ı
YEREL

İZNİK'TEN HALEP'E YARDIM TIR'I
Polise destek ziyareti
YEREL

POLİSE DESTEK ZİYARETİ
Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
&quot;Kar&quot;lı Uludağ ilgi görüyor
YEREL

"KAR"LI ULUDAĞ İLGİ GÖRÜYOR
Bursa'dan Haleplilere 20 tır yardım gönderildi
YEREL

BURSA'DAN HALEPLİLERE 20 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ
Toplu ulaşımda korsana taviz yok
YEREL

TOPLU ULAŞIMDA KORSANA TAVİZ YOK
Karacabey Belediyesi'nden kırsala destek
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN KIRSALA DESTEK
Bursa'da kültür sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR SANAT

Bursa'daki yurtlarda yangın önlemleri denetlendi
YEREL

BURSA'DAKİ YURTLARDA YANGIN ÖNLEMLERİ DENETLENDİ
Sihirli sözcük sevgi
YEREL

SİHİRLİ SÖZCÜK SEVGİ
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Yardım tırı dualarla uğurlandı
YEREL

YARDIM TIRI DUALARLA UĞURLANDI

Uludağ'daki otopark sorunu
YEREL

ULUDAĞ'DAKİ OTOPARK SORUNU

Minik kuklacılar
YEREL

MİNİK KUKLACILAR
Diyanet Vakfı'ndan Haleplilere yardım
YEREL

DİYANET VAKFI'NDAN HALEPLİLERE YARDIM
İznik'i adım adım keşfettiler
YEREL

İZNİK'İ ADIM ADIM KEŞFETTİLER
Korsana taviz yok
YEREL

KORSANA TAVİZ YOK
Yenişehir Kaymakamı Seyitoğlu, göreve başladı
YEREL

YENİŞEHİR KAYMAKAMI SEYİTOĞLU, GÖREVE BAŞLADI
Diyanet Vakfı'nın yardım TIR'ı yola çıktı
YEREL

DİYANET VAKFI'NIN YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
Bursa'nın yardımları Halepli çocuklara ulaştı
YEREL

BURSA'NIN YARDIMLARI HALEPLİ ÇOCUKLARA ULAŞTI
Türk boksunda &quot;Küba&quot; modeli
YEREL

TÜRK BOKSUNDA "KÜBA" MODELİ
Bursaspor geçmişiyle kucaklaşıyor
YEREL

BURSASPOR GEÇMİŞİYLE KUCAKLAŞIYOR