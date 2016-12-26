Kayseri’deki terör saldırısında yaralanan asker olayı anlattı

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GAZİANTEP (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan kısa dönem Komando Er Hakan Şimşekyakar, ablasına gitmek isteyen bir askerin inmesi için otobüs durduğu sırada patlamanın meydana geldiğini belirterek, "Orayı son durak olarak düşünüp patlatmışlar. Bomba merkezde, kalabalığın içinde patlasa daha kötü olabilirdi." dedi.

Patlamanın şiddetiyle iki ayağından yaralanan, kulak zarı zarar gören, vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan ve sırtına üç şarapnel parçası isabet eden Şimşekyakar, hastaneden taburcu edildikten sonra Gaziantep İslahiye'deki babaevinde dinlenmeye çekildi.

Olay gününü gazetecilere anlatan Şimşekyakar, terhisine 41 gün kala, terör saldırısında silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

- "Camdan fırlamışım"

Taburdan arkadaşlarıyla hafta sonu izni için 08.30'da otobüse bindiklerini ifade eden Şimşekyakar, şöyle devam etti:

"Güle oynaya gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi Reşadiye Mahallesi'nden geçtik, merkeze doğru ilerliyoruz. Son durak Cumhuriyet Meydanı. Emir gereği otobüs hiç durmaz. Işıklardan geçtik, her çarşıya çıktığımızda kısa dönemler olarak hatıra fotoğrafı çektiririz, yine öyle yaptık. Kendi aramızda izin saatimizde ne yapacağız planlarını yapıyorduk. Konuşurken patlama olmuş. Kaza yaptık diye düşündüm. Camdan fırlamışım. Yerde gözümü açtığımda arkadaşlar bağırıyordu. Birkaçına elimi uzattım, şehit olmuşlar, onları geri bıraktım. Canlı birini arıyordum..."

Olay günü çarşı iznine odaklandıkları için kendilerini takip eden aracı farketmediklerini vurgulayan Şimşekyakar, şunları kaydetti:

"Bizi takip eden aracı ve otobüste sivil biri varmış hiçbirini fark etmedik. Araca sivil almak yasak. İki durak var. O gün orada durmasının sebebi bizim bölükten asker arkadaşımız ablasının yanına gidecekti. Onun için durdurduk. Orayı son durak olarak düşünüp patlatmışlar. Bomba merkezde, kalabalığın içinde patlasa daha kötü olabilirdi."

Anne Ayşe Şimşekyakar, terörü lanetleyerek "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bizleri nasıl yaktılarsa kendileri de öyle yansın.'' dedi

Baba Ökkeş Şimşekyakar da saldırıyı gerçekleştirenlerin insanlıkla alakası olmadığını belirterek, "Bunları sınıflandırmak mümkün değil, bunlara hayvan demek hayvana saygısızlık olur.'' ifadesini kullandı.