27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri’deki terör saldırısında yaralanan asker olayı anlattı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:43
Kayseri’deki terör saldırısında yaralanan asker olayı anlattı

GAZİANTEP (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan kısa dönem Komando Er Hakan Şimşekyakar, ablasına gitmek isteyen bir askerin inmesi için otobüs durduğu sırada patlamanın meydana geldiğini belirterek, "Orayı son durak olarak düşünüp patlatmışlar. Bomba merkezde, kalabalığın içinde patlasa daha kötü olabilirdi." dedi.

Patlamanın şiddetiyle iki ayağından yaralanan, kulak zarı zarar gören, vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan ve sırtına üç şarapnel parçası isabet eden Şimşekyakar, hastaneden taburcu edildikten sonra Gaziantep İslahiye'deki babaevinde dinlenmeye çekildi.

Olay gününü gazetecilere anlatan Şimşekyakar, terhisine 41 gün kala, terör saldırısında silah arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

- "Camdan fırlamışım"

Taburdan arkadaşlarıyla hafta sonu izni için 08.30'da otobüse bindiklerini ifade eden Şimşekyakar, şöyle devam etti:

"Güle oynaya gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi Reşadiye Mahallesi'nden geçtik, merkeze doğru ilerliyoruz. Son durak Cumhuriyet Meydanı. Emir gereği otobüs hiç durmaz. Işıklardan geçtik, her çarşıya çıktığımızda kısa dönemler olarak hatıra fotoğrafı çektiririz, yine öyle yaptık. Kendi aramızda izin saatimizde ne yapacağız planlarını yapıyorduk. Konuşurken patlama olmuş. Kaza yaptık diye düşündüm. Camdan fırlamışım. Yerde gözümü açtığımda arkadaşlar bağırıyordu. Birkaçına elimi uzattım, şehit olmuşlar, onları geri bıraktım. Canlı birini arıyordum..."

Olay günü çarşı iznine odaklandıkları için kendilerini takip eden aracı farketmediklerini vurgulayan Şimşekyakar, şunları kaydetti:

"Bizi takip eden aracı ve otobüste sivil biri varmış hiçbirini fark etmedik. Araca sivil almak yasak. İki durak var. O gün orada durmasının sebebi bizim bölükten asker arkadaşımız ablasının yanına gidecekti. Onun için durdurduk. Orayı son durak olarak düşünüp patlatmışlar. Bomba merkezde, kalabalığın içinde patlasa daha kötü olabilirdi."

Anne Ayşe Şimşekyakar, terörü lanetleyerek "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bizleri nasıl yaktılarsa kendileri de öyle yansın.'' dedi

Baba Ökkeş Şimşekyakar da saldırıyı gerçekleştirenlerin insanlıkla alakası olmadığını belirterek, "Bunları sınıflandırmak mümkün değil, bunlara hayvan demek hayvana saygısızlık olur.'' ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te terör operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE TERÖR OPERASYONU

Gaziantep'te geçici &quot;Özel Güvenlik Bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

GAZİANTEP'TE GEÇİCİ "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Gaziantep'te teröre tepki
YEREL

GAZİANTEP'TE TERÖRE TEPKİ
Gaziantep'te çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE ÇALINAN OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
GAÜN Öğrencilerinden Perfekt Endüstriyel Firmasına teknik gezi
YEREL

GAÜN ÖĞRENCİLERİNDEN PERFEKT ENDÜSTRİYEL FİRMASINA TEKNİK GEZİ
Rektör Prof. Dr. Gür:
YEREL

REKTÖR PROF. DR. GÜR:
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Engelsiz Gaziantepspor galibiyet serisine sürdürdü
YEREL

ENGELSİZ GAZİANTEPSPOR GALİBİYET SERİSİNE SÜRDÜRDÜ
ŞAHKUT'tan şoförlere yardım eli
YEREL

ŞAHKUT'TAN ŞOFÖRLERE YARDIM ELİ
Şehir asker Mehmet Ünal için tören
YEREL

ŞEHİR ASKER MEHMET ÜNAL İÇİN TÖREN

&quot;Yunus Emre felsefesi&quot; Suriyeli çocuklara ulaştı
YEREL

"YUNUS EMRE FELSEFESİ" SURİYELİ ÇOCUKLARA ULAŞTI
Gaziantepspor, kupa maçına hazır
YEREL

GAZİANTEPSPOR, KUPA MAÇINA HAZIR
Meteorolojiden 4 kent için yağmur uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 4 KENT İÇİN YAĞMUR UYARISI
Akıllı Şehir Gaziantep Projesi
YEREL

AKILLI ŞEHİR GAZİANTEP PROJESİ
Akıllı Şehir Gaziantep Projesi
YEREL

AKILLI ŞEHİR GAZİANTEP PROJESİ
Gaziantep'te etkili olan sis
YEREL

GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLAN SİS
Fen lisesi öğrencilerine insan hakları konferansı
YEREL

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İNSAN HAKLARI KONFERANSI
Şehitkamil'de alkışlar altın kramponlara
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE ALKIŞLAR ALTIN KRAMPONLARA
Büyükşehir Gaziantepspor puana hasret
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR PUANA HASRET
Araban Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti Seçimi yapıldı
YEREL

ARABAN KAYMAKAMLIĞI SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ SEÇİMİ YAPILDI
&quot;En kötü&quot; Gaziantepspor
YEREL

"EN KÖTÜ" GAZİANTEPSPOR
Doç. Dr. Vefa Saygın Öğüt'ten &quot;İlişkisel Sosyoloji&quot; konferansı
YEREL

DOÇ. DR. VEFA SAYGIN ÖĞÜT'TEN "İLİŞKİSEL SOSYOLOJİ" KONFERANSI
Gaziantepli kadınlar hünerlerini konuşturdu
YEREL

GAZİANTEPLİ KADINLAR HÜNERLERİNİ KONUŞTURDU
Gaziantep'te sis
YEREL

GAZİANTEP'TE SİS