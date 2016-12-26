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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kapasite kullanım oranı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:43

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayinin kapasite kullanımındaki artışın ivme kazanması için 2017’den itibaren bir yandan verimlilik artışına yönelik çalışmalar yapılırken, diğer yandan reformların devreyi girmesi gerektiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye genelinin kapasite kullanım oranına ilişkin, Türkiye sanayisinde aralık ayında kapasitelerin yüzde 76,5 ile geçen yıla göre 0,7 puan artış gösterdiğini, otomotiv sanayinde, kağıt ve elektrikli teçhizat sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının yüzde 80 düzeyine çıktığını kaydetti.

Buna karşın içecek, deri, makine ve ekipman kurulu, kayıtlı medya basımı ve diğer imalatlar gibi sektörlerde kapasiteler yüzde 55-65 arasında olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Sonuçta imalat sanayi kapasite kullanımının yüzde 75.8’den yüzde 76.5’e çıktığını görüyoruz. Yani 2012'den bu yana paralel seyreden kapasite kullanımının bu yılı yaklaşık bir puan yukarıda tamamlamış. Bu kullanmamız gereken bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın aynı ayına göre sanayinin kapasite kullanımında ölçülü artışlar gözlendiğine dikkati çeken KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Sanayinin kapasite kullanımındaki artışın ivme kazanması için 2017’den itibaren bir yandan verimlilik artışına yönelik çalışmalar yapılırken, diğer yandan reformların devreyi girmesi ve yatırımların da artışa geçmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kocaeli’de sanayinin kapasite kullanımı düşüşte"

Kocaeli sanayi kuruluşlarının aralık ayı kapasite kullanım oranlarını da değerlendiren Zeytinoğlu, firmalardan aldıkları geri bildirimlere göre, kapasite kullanım oranlarının geçen yıla ve geçen aya göre azalarak yüzde 70,4 olarak belirlendiğini aktardı.

Firmaların yüzde 60’ının kapasite kullanımlarının geçen aya göre azaldığını bildirdiklerini anlatan Zeytinoğlu, azalış nedenleri arasında iç ve dış piyasalardaki durgunluk ve belirsizliklere bağlı siparişlerdeki azalma ve kur artışları gösterildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yılın tamamına baktığımızda, Kocaeli sanayi kuruluşlarının ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 70,3. Bu sonuca göre geçen yılın 0,5 puan gerisinde kalınmış. İlimizde, 2015 yılının başından bu yana kapasiteler hemen hemen yatay seyrediyor. Bu durum bize verimlilik adına daha çok yol almamız gerektiğini gösteriyor. Kapasite kullanımında artık ivme kazanılması gerektiğini düşünüyoruz. Umarız 2017 yılında reformlarla birlikte yatırımlar artar ve kapasitelerde de beklenen canlanma gerçekleşir."

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