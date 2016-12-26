Çubuk Belediyesinden hijyen eğitimi

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ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce başlatılan proje kapsamında, Belediye Başkanı Tuncay Acehan öğrencilere hijyen eğitimi verdi.

Acehan, Akkuzulu İlkokulu'nda düzenlenen açılış seminerin yaptığı konuşmada, belediye olarak çevre bilinci oluşturmak amacıyla ciddi bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Temizlik alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanıldığını hatırlatan Acehan, "Atıkların toplanması ve bu atıkların tasnif edilmesi için küçük yaştaki çocuklarımızdan başlamak üzere tüm hemşehrilerimize gerekli eğitimin verilmesini hedefliyoruz. Bu eğitimler sayesinde inanıyorum ki ilçemiz, çevre bilinci oluşturularak ileri ki yıllarda ülkemizin en temiz ilçesi olacaktır. Amacımız gelecek nesillere temiz bir çevre oluşturmak." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Acehan, projenin ilk seminerini gerçekleştirdi.