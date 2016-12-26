Başiskele'de yol çalışması

KOCAELİ (AA) - Başiskele Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi İnan Sokak'ta yürütülen çalışmalar kapsamında 200 metre uzunluğundaki yolda betonlama çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.
Yeşilyurt Mahallesi'nde Akıncılar ve Buket sokaklarında da yol açım çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, burada da altyapıyı sağlamlaştırmak için dolgu malzemelerinin serildiği bildirildi.