Erciş'te "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" yürüyüşü

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "Teröre Lanet ve Kardeşliğe Davet" yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kara Yusuf Paşa Camisi önünde bir araya gelen binlerce vatandaş, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sürecinde meydanı boş bırakmayan ilçe halkının terör saldırılarına karşı da aynı duruşu sergilediğini söyledi.

İlçe halkının birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini ortaya koyduğunu aktaran Yaşar, Ercişlilerin 15 Temmuz'da da ülkenin başına örülmeye çalışılan çorap karşısında direndiğini ifade etti.

Erciş halkının, soğuk bir aralık gününde, Kürt, Türk el ele vererek ilçedeki Demokrasi Meydanı'nı doldurduğunu belirten Yaşar, şöyle devam etti:

"Çünkü Ercişliler yeryüzünde Kürt'ün Türk'ten, Türk'ün de Kürt'ten başka dostu olmadığını çok iyi bilir. Ay yıldızlı bayrağımızın üzerinde Türk'ün de Kürt'ün de kanı var. Çünkü Galiçya'da, Çanakkale'de, Yemen'de bu coğrafyanın dört bir bucağında Türk ve Kürt, yan yana kanını döktü. Buradan 79 milyon kardeşimize Ercişliler adına sesleniyorum. İşte Kürt dediğiniz bu alandaki Kürt'ür. Buradaki fotoğraf birliğin, beraberliğin fotoğrafıdır. Selam olsun 79 milyona Erciş'ten selam olsun. Bu vatan için kanını döken yiğitlere selam olsun. İstanbul, Ankara'daki, Diyarbakır'daki şehitlerimize selam olsun. Şu an Suriye'de El Bap'ta ölüm kalım mücadelesi veren vatanımızın müdafaasını hudutlarımız dışından da yapılacağını gösteren yiğitlerimize selam olsun."