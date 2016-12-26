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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da derede ceset bulundu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:46
Trabzon'da derede ceset bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'da derede erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Maçka karayolunun 8. kilometresindeki Değirmendere'de, bir kişinin su içerisinde olduğu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, su içerisinde hareketsiz duran kişinin çıkarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu dereden erkek cesedi çıkarıldı. Abidat Koçal'a (56) ait olduğu belirlenen ceset, cenaze aracına konularak ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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