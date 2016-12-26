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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yılkı atlarını elleriyle beslediler

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:46
Yılkı atlarını elleriyle beslediler

MANİSA (AA) - Manisa'daki amatör telsizciler, hayvanlara yiyecek bırakmak için gittikleri Spil Dağı Milli Parkı'nda yılkı atlarını elleriyle besledi.

Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Bahattin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada yaşayan hayvanların kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Telsizle haberleşme eğitim ve etkinliği için Spil Dağı'na çıkarken, açlıktan halsiz düşen hayvanları görmeleri üzerine çalışma başlattıklarını anlatan Özer, birçok hayvanseverin de dernek merkezlerine, doğaya bırakılmak üzere yiyecek getirdiğini bildirdi.

Özer, özellikle kar yağdığı dönemde belirli periyotlarda Spil Dağı Milli Parkı'nı gezerek, yabani hayvanların bulunduğu bölgelere yiyecek bıraktıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda yiyecek bırakmak için gittikleri milli park alanında yılkı atlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Atlar ve çevredeki köpekler, aracımızı görünce yiyecek getirdiğimizi anlayarak çevresini sardılar. Yem ve ekmek bıraktıktan sonra hayvanları ürkütmemek için aracımıza bindik. Atlar, yiyeceklerden yedikten sonra aracımızın yanına kadar geldi. Yabanilikleriyle bilinen yılkı atları, aracımızın içine kadar başını sokarak elimizden ekmek yedi. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık ve çok şaşırdık."

Özer, kış boyunca temin ettikleri ve hayvanseverler tarafından verilen yiyecekleri doğaya bırakmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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