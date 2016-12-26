Toplu ulaşımda korsana taviz yok

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da toplu ulaşımda korsan olarak çalıştığı tespit edilen araçların trafikten men edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, toplu taşıma otobüslerinde bulunan 10 yaş sınırı kapsamında denetimlerin yapıldığı belirtilerek, ilk etapta 10 yaş sınırını aştığı halde araçlarını yenilemeyen ve kullanılmayacak ölçüde kötü durumda olan 3 aracın validatör cihazının kapatıldığı kaydedildi.

Buna rağmen korsan olarak çalıştığı tespit edilen 3 aracın yolcu güvenliği açısından trafikten men edildiği aktarıldı.

Yaşı dolduğu halde değiştirilmeyen 100 aracın daha olduğu bildirilen açıklamada, bunlara da ay sonuna kadar süre tanındığı bu zaman zarfında sipariş verdiğine dair herhangi bir belge sunmayanların yıl sonunda trafikten men edileceği ifade edildi.

Sipariş belgesi sunanlara ise firmanın teslim tarihine kadar çalışmalarına geçici olarak izin verileceği, denetimlerin titizlikle devam edeceği de belirtildi.