Bursa'dan Haleplilere 20 tır yardım gönderildi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yıldırım İlçe Müftülüğü öncülüğünde toplanan gıda ve yardım malzemelerini taşıyan 20 tır, Suriyelilere gönderildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, TÜYAP Fuar alanı park yerinde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, son 2 yıldır Halep'te büyük acıların yaşandığını belirtti.
Halep'te yaşanan acı olaylara Türkiye'nin duyarsız kalamayacağını dile getiren Altepe, ''Biz Türkiye olarak üzerimizde düşen kardeşlik borçlarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz, her zaman oradaki Müslüman kardeşlerimizin yanındayız ve daima onlara yardım edeceğiz.'' dedi.
Konuşmaların ardından tırlar dua ve alkışlarla gönderildi.