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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya'da karla mücadele

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:53

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal alanda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Kadıyakası Yaylası'nda mahsur kalan 6 kişiyi kurtarmak için yol açma çalışmalarına başladı.

İki kepçe ve 8 belediye personeli tarafından yaklaşık 40 kilometrelik karlı yol açıldı. Ekipler, yayladaki evinden 11 gündür kötü hava koşulları nedeniyle çıkamadığını söyleyen Ahmet Mor ve ailesine ulaştı. 300'e yakın koyun ile yaylada mahsur kaldığını anlatan Mor, "Biz Ocak ayına yakın tarihlerde göç ediyoruz. Bu sene kışın erken gelmesiyle 11 gündür evimizde mahsur kaldık. 1 metrenin üzerinde kar var. Kapıdan dışarıya çıkamaz hale geldik. Durumu Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e ilettim. Kendisi de ekibi yönlendirerek bizi mağduriyetten kurtardı." dedi.

Ekipler dönüş yolunda ise Gömürge Yaylası ve Fakırcalı Yaylası yollarında mahsur kalan 9 vatandaşa da ulaşarak yardım etti.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karda mahsur kalan vatandaşlara yardımlarını sürdürdü. Kırsal alanlarda yol açma çalışmaları yürüten büyükşehir ekipleri, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Taşatan Hacı Beleni mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, son yıllarda bölgede ilk kez bu kadar yoğun bir kar yağışı gördüklerini söyledi. Ulaşımda sorun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Güney, "Bir yandan yollarda kar temizliği yaparken, diğer taraftan kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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