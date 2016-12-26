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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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FETÖ'nün "Avukatlar Türkiye imamı" hakkında iddianame

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:55

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Avukatlar Türkiye imamı" olduğu iddia edilen Şenel Somuncu hakkında hazırlanan iddianame, Tokat Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "Avukatlar Türkiye imamı" olduğu öne sürülen Somuncu hakkında "Terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla hazırlanan iddianame Tokat Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, Somuncu hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenildiği öğrenildi.

Bu arada Somuncu'nun eşi Fikriye Somuncu hakkında da "terör örgütü üyesi olma" iddiasıyla iddianame hazırlandığı bildirildi.

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