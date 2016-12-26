Ankara'daki arazi dolandırıcılığı operasyonu

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ANKARA (AA) - Ankara'da 22 dönüm araziyi, Almanya'daki arsa sahibinin bilgisi dışında, piyasa fiyatının yarısına satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altındağ ilçesinde arazi dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Selda K, Vahdettin K. ve Hüsamettin G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheliler, tutuklandı.

Şüphelilerin Tatlar köyündeki 22 dönüm araziyi Almanya'daki sahibinin bilgisi dışında, piyasa fiyatının yarısına satmaya çalıştığını tespit edilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Alıcı ve satıcıların Altındağ Tapu Müdürlüğünde bir araya geldiği sırada yapılan operasyonda Selda K, Vahdettin K. ve Hüsamettin G. gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Selda K'nin İstanbul'da yaşadığı, Vahdettin K. ile yerine geçmeye çalıştığı arsa sahibinin bilgileri ve imza taklidini yapabilmek için çalıştığı belirtildi.