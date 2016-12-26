Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,00, en yüksek 36,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören et ve et ürünleri ile hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|24,00
|36,00
|Dana eti
|TGT
|23,50
|36,00
|Kemiksiz et
|TGT
|26,00
|38,00
|Kemiksiz et
|HTS
|27,00
|34,30
|Karkas et
|TGT
|23,00
|23,00
|Karkas et
|HTS
|22,00
|23,00
|Buğday
|MGT
|0,84
|0,98
TGT : Tüccar Geç Satış TesciliHTS : Hazır Tüccar Satış Tescili HMS : Hazır Müstahsil Satış Tescili