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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:58

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 24,00, en yüksek 36,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören et ve et ürünleri ile hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Dana etiHTS24,0036,00
Dana eti TGT 23,50 36,00
Kemiksiz etTGT26,00 38,00
Kemiksiz et HTS 27,00 34,30
Karkas et TGT 23,00 23,00
Karkas et HTS 22,00 23,00
Buğday MGT 0,840,98

TGT : Tüccar Geç Satış TesciliHTS : Hazır Tüccar Satış Tescili HMS : Hazır Müstahsil Satış Tescili

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