Gaziantep'te çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çalıntı olduğu belirlenen ve arka koltukları sökülen otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi 1. Sokak'ta, koltukları sökülmüş ve uygunsuz park halindeki 42 D 2101 plakalı otomobili gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Şüpheli aracın yanına gelen ekipler, yaptıkları plaka sorgusunda, otomobilin ve plakasının çalıntı olduğunu belirledi.

Ekipler, bomba arama köpeği "Gece" ile otomobilin içinde ve çevresinde yaptığı arama herhangi bir patlayıcıya rastlamadı.

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen otomobilin sahibi Orhan T. gazetecilere yaptığı açıklamada, galerici olduğunu ve otomobilin 2 gün önce çalındığını söyledi.

Otomobilin arka koltuklarını yıkamak için söktüğünü belirten Orhan T, aracının bombalı bir eylemde kullanılmasından çok korktuğunu, aracının bulunmasına ise sevindiğini ifade etti.

Yapılan işlemlerinin ardından otomobil sahibine teslim edildi.