BURSA (AA) - Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 29 Aralık Perşembe günü Aydınspor 1923 ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar maç biletlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi stadı gişeleri, Bursaspor Katlı Otoparkı, passolig bilet gişeleri ile passolig internet sitesi ve aktif satış noktalarından alabilecek.
Biletler, VIP 1 ve 2. balkon: 200, batı alt tribün 100, doğu alt tribün 50, doğu üst tribün 40, güney kale arkası (Teksas) 20, TOFAŞ tribünü 20 ve misafir tribün 26 liradan satılıyor.