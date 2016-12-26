İran'ın devrim ihracı

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ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, İran'ın bölge ve dünyaya devrim ihraç ettiğini, bunun ülke için bir kazanç olduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da konuşan Caferi, Halep'in İran için ileri uç cephe olduğunu, bölge ve dünyaya devrim ihracının ülke için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.

Caferi, "Bugün güvenlik hattı İran sınırlarını aşmıştır. Bu güvenliğin yanı sıra büyük kazançlardan bir diğeri, devrimin bölge ve dünyaya ihracıdır. Halep cephesi İran'ın ileri uç cephesidir." ifadelerini kullandı.

Mezhep güdümlü siyaseti ile bölge ülkelerinde demokratik ve barışçıl gösterilere kanlı müdahalede bulunan rejimlerle saf tutan İran, askeri müdahalede bulunduğu Irak, Yemen ve Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.