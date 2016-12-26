Genç çiftçilere düve hibe edildi

ADIYAMAN (AA) - Kahta ilçesinde "Genç Çiftçi" projesine başvuran 20 çiftçiye kişi başı 6 düve teslim edildi.
Kahta ilçesinde proje kapsamında, 20 çiftçiye kişi başı 6 toplamda 120 Klavel ırkına sahip düve dağıtıldı.
Hayvanların dağıtımında bir açıklama yapan Kahta ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can, Tarım Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Kahta ilçesinde toplam 20 çiftçinin faydalandığını belirterek, projenin amacına ulaşıyor olmasının sevindirici olduğunu, bu proje ile 20 ailenin iş sahibi olduğunu söyledi.