Erzurum'dan Haleplilere yardım

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ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları üyeleri ile Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğrencileri, düzenlenen kampanyalar kapsamında Halepliler için yardım malzemesi temin etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan yardım çadırında yaptığı açıklamada, 23 Aralık'ta 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Haydi Halep'teki Çocukların Annesi Ol" projesi kapsamında, ayni ve nakdi yardım topladıklarını bildirdi.

İnsanların kampanyaya duyarsız kalmadığını anlatan Demir, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Çok ciddi talep gördük. Kampanyayı talep doğrultusunda uzatabiliriz. Nakdi yardımları Türk Kızılayının banka hesap numaralarına yatıracağız, nakdi yardımları da Türk Kızılayı Erzurum Şubesine teslim edeceğiz." dedi.

Demir, "Kadın eli değdiği her şeyi iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Kadınlar olarak bu işe el attık. Savaş istemiyoruz. Savaşta en çok kadınlar ve çocuklar zarar görüyor." diye konuştu.

- Öğrencilerden Halep'e yardım

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri, Halepliler için bir tır yardım topladı.

Üniversitenin Kalkındırma Vakfı Müdürü Mehmet Katmer, okul bahçesinde yaptığı açıklamada, Halepliler için kardeşlik ve insanlık vazifesini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın güçlü devletlerinin acımasız saldırıları karşısında korumasız kalan insanlara yardım için toplandıklarını ifade eden Katmer, "Bu kış da evlerinden, yurtlarından çıkarılmış, düşmandan daha zor olan açlık savaşıyla baş başa kalmış kardeşlerimize yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Daha sonra, Atatürk Üniversitesi Süheyla ve Sıtkı Alp Özel İlk ve Ortaokulundaki öğrenciler, elden ele yardımlaşarak gıda malzemesi bulunan kolileri tıra yükledi.



