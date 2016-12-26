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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Canik'te darp ve silahla ateş açma iddiası

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:18

SAMSUN (AA) - Canik ilçesinde bir kişiyi tabanca kabzasıyla darbettikleri, tabanca ve av tüfeğiyle ateş ederek 4 araç ile 2 eve zarar verdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Karşıyaka Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan S.İ'yi tabanca kabzasıyla darbedip yaraladıkları, sonrasında tabanca ve av tüfeğiyle ateş ederek, 4 araç ile 2 eve zarar verdikleri öne sürülen O.G.A. ve S.T, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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