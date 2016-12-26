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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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İİT Myanmar Özel Temsilcisinden Arakanlı mültecilere özel kayıt teklifi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:24

KUALA LUMPUR (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Myanmar Özel Temsilcisi, eski Malezya Dışişleri ve Savunma Bakanı Hamid Albar, Malezya'ya giriş yapan tüm Arakanlı Müslüman mültecilerin (Rohingyalar) kayıt altına alınması amacıyla özel bir sistem geliştirilmesi önerisinde bulundu.

Albar, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaptığı açıklamada, özel bir sistemle kayıt altına alınmaları halinde Malezya'da yaşayan Arakanlı Müslüman azınlığa istihdam ve eğitim imkanı sağlamada daha güvenilir verilerin elde edileceğini belirtti.

Hamid Albar Malezya'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kimliğiyle kayıt altında olan 50 bin Arakanlı Müslüman mültecinin bulunduğunu, getirilecek yeni sistem sayesinde Arakanlı Müslümanların, ülkelerindeki sorunlar çözülünceye kadar Malezya'da uluslararası korumanın yanı sıra sağlık ve eğitim hizmeti alabileceğini söyledi.

Malezya'nın, Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçan Arakanlı Müslüman mültecilere kucak açtığını vurgulayan Albar, öte yandan ülkede Arakanlı Müslümanları sömürüden kurtaracak düzenli bir sistemin var olmadığını sözlerine ekledi.

Myanmar'ın Kuala Lumpur Büyükelçiliği, ülkede 100 bini kaçak olmak üzere 400 bin civarında Myanmarlı işçi bulunduğunu açıklamıştı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermek üzere Başbakan Necip Rezak'ın da katılımıyla protesto düzenlenmişti. Necip, burada yaptığı konuşmada, Myanmar hükümetine Arakanlılara yönelik soykırımın bir an önce sonlandırılması çağrısında bulunmuş, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye seslenerek "Yeter artık Arakanlıların yaşadıkları." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise Necip Rezak'ın Arakan'a destek gösterisinde yer almasının Myanmar'ın iç işlerine müdahale olduğu, bunun Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) sözleşmesindeki ilgili maddeyle çeliştiği savunulmuştu.

Arakan eyaletinde son aylarda yaşanan şiddet olayları, nüfusunun çoğu Müslüman olan Malezya ve Endonezya başta olmak üzere ASEAN üyesi devletlerde endişeye yol açmıştı.

Arakan'da 9 Ekim'de sınır karakollarına saldırılar düzenlenmiş, 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilerek operasyon başlatılmıştı. Operasyonlarda 17'si asker ve 76'sı "saldırgan" 93 kişi hayatını kaybetmiş, 575 kişi gözaltına alınmıştı.

Arakanlı Müslümanlar dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Müslüman'ın öldürüldüğünü ileri sürerken Myanmar hükümeti ölü sayısını 86 olarak açıklamıştı.

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