KONGED'den Hentbol Federasyonuna çağrı

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı Gençlik Derneği (KONGED) Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu, 23-27 Ocak arası gerçekleştirilecek Hentbol Minikler Ligi Turnuvası'nın Antalya'da gerçekleştirilmesi için, Türkiye Hentbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

Alveroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın çok zor bir yıl geçirdiğini ifade ederek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de sürekli altını çizdiği 'Spor turizmi şehri Antalya' hedefine emin adımlarla ilerlemek için, Hentbol Minikler Ligi Turnuvası'nın Antalya'da yapılmasını istediklerini kaydetti.

Antalya'nın iklim ve ulaşım koşulları itibariyle en doğru tercih olacağını vurgulayan Alveroğlu, şunları kaydetti:

"Turnuva eğer Antalya'da gerçekleşirse, turnuvada yarışacak 8 takımın teknik kadrosu, 100'ün üstünde sporcu ve aileleri şehrimize gelecek. Turnuva bitene kadar Antalya'da konaklayacaklar. Yılın en durgun sezonunda Antalya için büyük bir fırsat. Başta Antalyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, tüm yöneticilerimizden Hentbol Minikler Ligi Turnuvası'nın Antalya’da gerçekleşmesi için destek bekliyoruz. Hep beraber şehrimize sahip çıkalım."

Açıklamada ayrıca, Hentbol Bayanlar 2. Lig’de yer alan KONGED Kadın Hentbol Takımının da turnuvaya katılacağı kaydedildi.