Samsun trafiğinde "kayar yazılı" uyarı dönemi

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğünce hizmete sokulan araçla trafikte sürücülere "kayar yazı" ile uyarılarda bulunulup trafik kuralları hatırlatılıyor.
Trafik kurallarının hatırlatılması ve sürücülerin trafikteki dikkatlerini artırmak amacıyla tavanına "kayar yazı" sistemi yerleştirilen ekip otosu, Samsun'da hizmete girdi.
Ekip otosunun tavanındaki elektronik panelden sürücülere "Emniyet kemerinizi takın", "Dikkat yağışlı zemin", "155 Polis İmdat", "Hız limitine uyun", "Yol kapalı", "Yol verin", "Taşıt giremez", "Trafik kazası var", "Trafik kurallarına uyunuz", "Sol şeridi kullanma" gibi uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor.
Yetkililer, ekip otosunun 24 saat boyunca çalışacağını, trafik ve halkın yoğun olduğu güzergahlarda hizmet vereceğini ve araç sayısının önümüzdeki dönemde artacağını belirtti.