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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:29

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 polis memurundan 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de, 22 Aralık'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 polis memuru gözaltına alınmıştı.

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