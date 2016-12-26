Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama:

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ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, bazı basın yayın organlarında yer alan "Diyalize Bağlı Hasta Tutukluya Kaçak Elektrikten Hücre Cezası" başlıklı haberin asılsız olduğu bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda yapılan genel arama esnasında hükümlü C.Ş.'nin bulunduğu odada kaçak elektrik kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan disiplin soruşması sonucu hükümlüye 1 gün süreyle hücreye koyma cezası verilmiştir. İnfaz hakimliği kararı onamış, hükümlü C.Ş. bir üst mahkeme olan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmiş ve karar kesinleşmiştir. Disiplin cezasının infazı, yapılan muayene sonucunda doktor raporu ile 4 gün ertelenmiş, hükümlü 4 gün sonra tekrar muayeneye çıkarılmış ve cezasının 1 ay ertelenmesi yönünde rapor verilmiştir. Basın-yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, asılsızdır."