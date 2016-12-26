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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Pompalı tüfekle başından vurulan çocuğun ağır yaralanması

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:36
Pompalı tüfekle başından vurulan çocuğun ağır yaralanması

ADANA (AA) - Adana'da 13 yaşındaki Suriyeli çocuğun başından pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde dün akşam 13 yaşındaki Suriyeli Abdulkerim Jesri'nin ikinci kattaki evlerinin balkonunda başından pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli Bilal D'nin (27), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Bilal D'nin ilk sorgusunda, mahallede yasa dışı gösteri olduğunu, eylemcilerin ateş etmesi sonucu çocuğun vurulduğunu ileri sürdüğü ancak daha sonra başkalarıyla kavga ettiğini, pompalı tüfekle havaya ateş ettiği sırada çocuğun vurulduğunu söylediği belirtildi.

Bilal D, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde gazetecilerin "Çocuğu yaralanmasına neden olduğun için pişman mısın?" şeklindeki sorusuna "Pişmanım" şeklinde yanıt verdi.

Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Suriyeli çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

- Olay

Evlerinin balkonunda başından vurulmuş halde ailesi tarafından bulunan Abdulkerim Jesri, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğun hastaneye götürülmesi sırasında ambulansta bulunan ve çelişkili ifadeler veren komşusu Bilal D'yi gözaltına almıştı.

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