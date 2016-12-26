27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hayalini kurduğu yarışmayı üniversiteye taşıdı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 17:39
Hayalini kurduğu yarışmayı üniversiteye taşıdı

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, hayalini kurduğu yarışmadan esinlenerek "ODÜ Survivor" yarışması düzenledi.

Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Halilcan Eskiçırak, rekreasyon eğitimi dersinin sınavı doğrultusunda bir sportif aktivite oluşturmaya karar verdi. Eskiçırak, bir televizyon kanalında yayınlanan ve katılmayı istediği yarışmadan yola çıkarak bir parkur kurdu. "ODÜ Survivor" ismini verdiği yarışmada, fiziksel, zihinsel ve beceriye dayalı parkur oluşturuldu. 32 takımdan oluşan ve 160 öğrencinin katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Eskiçırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, popüler bir yarışmayı ekranlarda ilgiyle izlediğini ve o formatı üniversitede gerçekleştirmek için yola çıktığını söyledi.

Ders kapsamında hem bedenen hem de zihnen yarışılan bir spor müsabakası düzenlediklerini anlatan Eskiçırak, şöyle konuştu:

"Öğrenci arkadaşlarımla bunu paylaştım, onlardan da olumlu görüşler aldım. Türkiye'de de bunun bir ilk olduğunu biliyordum. Gerekli araştırmaları yaptım. Bu şekilde bir organizasyon ortaya çıktı. Bu organizasyonu rekreasyon dersi kapsamında yapılmaktadır. Hocalarımızın bize spor organizasyonu yapmamız yönünde bir temennisi oldu. Umarım organizasyon başarılı geçer, hocalarımız da yüksek not verirler."

Parkurların güce, zekaya, koordinasyona ve beceriye dayalı olduğunu belirten Eskiçırak, "Bir ve ikinci tur parkuru aynı. Çeyrek ve yarı final ile final tamamen farklı parkurlar. Finalde tamamen beceriye ve zekaya dayalı parkurlar var. Şu anda 32 takımda 160 sporcu yarışacak." dedi.

Eskiçırak, izlerken hayal ettiği bir yarışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Herkesin televizyonda izlerken bu yarışmaya katılma isteği vardır. Biz de BESYO öğrencisi olduğumuz için bu tür sportif aktiviteler çok hoşumuza gidiyor. Çok kez başvurmayı düşündüm. Başvuru yapamadık ama yarışmasını düzenlemek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ercüment Erdoğan ise öğrencilerin paintball, binicilik, okçuluk gibi rekreasyon amaçlı birçok etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Spor Yönetimi Bölümü'nde okuyan öğrencilerin, bir organizasyonu nasıl kurgulayabileceklerini etkinliklerle gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, bir öğrencinin düzenlediği yarışma etkinliğiyle not alacağını, çok sayıda öğrencinin de organizasyona katılarak sportif eğitimden geçtiğini kaydetti.



İLGİLİ HABERLER

AK Parti Fatsa Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ FATSA DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI
Ceviz ye huzurlu ol
YEREL

CEVİZ YE HUZURLU OL
Çamyar: &quot;2017 yatırım yılı olacak&quot;
YEREL

ÇAMYAR: "2017 YATIRIM YILI OLACAK"
Fatsa Devlet Hastanesine çocuk oyun salonu kuruldu
YEREL

FATSA DEVLET HASTANESİNE ÇOCUK OYUN SALONU KURULDU

AK Parti Fatsa İlçe Danışma Toplantısı
YEREL

AK PARTİ FATSA İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI

Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI
Fatsa'da yeni bir tiyatro kuruldu
YEREL

FATSA'DA YENİ BİR TİYATRO KURULDU
Fatsalıların davetsiz misafiri kuğu
YEREL

FATSALILARIN DAVETSİZ MİSAFİRİ KUĞU
Başkan Hatipoğlu optik açılışına katıldı
YEREL

BAŞKAN HATİPOĞLU OPTİK AÇILIŞINA KATILDI
Tarihi köprüler restore edilecek
YEREL

TARİHİ KÖPRÜLER RESTORE EDİLECEK
Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI
SYDV mütevelli heyeti muhtarlık seçimi yapıldı
YEREL

SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILDI
Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması
YEREL

ORDU'DA OTOMOBİLİN SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPMASI