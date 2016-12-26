Hayalini kurduğu yarışmayı üniversiteye taşıdı

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ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, hayalini kurduğu yarışmadan esinlenerek "ODÜ Survivor" yarışması düzenledi.

Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Halilcan Eskiçırak, rekreasyon eğitimi dersinin sınavı doğrultusunda bir sportif aktivite oluşturmaya karar verdi. Eskiçırak, bir televizyon kanalında yayınlanan ve katılmayı istediği yarışmadan yola çıkarak bir parkur kurdu. "ODÜ Survivor" ismini verdiği yarışmada, fiziksel, zihinsel ve beceriye dayalı parkur oluşturuldu. 32 takımdan oluşan ve 160 öğrencinin katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Eskiçırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, popüler bir yarışmayı ekranlarda ilgiyle izlediğini ve o formatı üniversitede gerçekleştirmek için yola çıktığını söyledi.

Ders kapsamında hem bedenen hem de zihnen yarışılan bir spor müsabakası düzenlediklerini anlatan Eskiçırak, şöyle konuştu:

"Öğrenci arkadaşlarımla bunu paylaştım, onlardan da olumlu görüşler aldım. Türkiye'de de bunun bir ilk olduğunu biliyordum. Gerekli araştırmaları yaptım. Bu şekilde bir organizasyon ortaya çıktı. Bu organizasyonu rekreasyon dersi kapsamında yapılmaktadır. Hocalarımızın bize spor organizasyonu yapmamız yönünde bir temennisi oldu. Umarım organizasyon başarılı geçer, hocalarımız da yüksek not verirler."

Parkurların güce, zekaya, koordinasyona ve beceriye dayalı olduğunu belirten Eskiçırak, "Bir ve ikinci tur parkuru aynı. Çeyrek ve yarı final ile final tamamen farklı parkurlar. Finalde tamamen beceriye ve zekaya dayalı parkurlar var. Şu anda 32 takımda 160 sporcu yarışacak." dedi.

Eskiçırak, izlerken hayal ettiği bir yarışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Herkesin televizyonda izlerken bu yarışmaya katılma isteği vardır. Biz de BESYO öğrencisi olduğumuz için bu tür sportif aktiviteler çok hoşumuza gidiyor. Çok kez başvurmayı düşündüm. Başvuru yapamadık ama yarışmasını düzenlemek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ercüment Erdoğan ise öğrencilerin paintball, binicilik, okçuluk gibi rekreasyon amaçlı birçok etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Spor Yönetimi Bölümü'nde okuyan öğrencilerin, bir organizasyonu nasıl kurgulayabileceklerini etkinliklerle gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, bir öğrencinin düzenlediği yarışma etkinliğiyle not alacağını, çok sayıda öğrencinin de organizasyona katılarak sportif eğitimden geçtiğini kaydetti.







