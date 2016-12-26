Halep'e insani yardım

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MALATYA (AA) - Malatya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde toplanan 7 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye uğurlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye binası yanından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir hafta içerisinde İHH öncülüğünde Halep'e 44 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

İnsanlığın gözü önünde soykırımın ötesinde insanlık faciası yaşandığını vurgulayan Çakır, "Ülkemizin her noktasından oradaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırılmaya çalışıyor. Ülkemiz oradan gelen savaş mağduru insanlara ev sahipliği yapıyor, birçok şehir onlara misafirlik yapıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin de yardımda bulunmasının önemli olduğunu aktaran Çakır, belediye personelinin kendi arasında topladığı paralarla bir tır insani yardım malzemesini bölgeye gönderdiğini kaydetti.

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise kentteki vatandaşların duyarlılığı neticesinde 7 tır insani yardım malzemesi toplandığını belirterek, Kazım Karabekir İlkokulu ile Yeşilyurt Dini Hizmetler Vakfından 1'er tır, Malatya Büyükşehir Belediyesinden 2 ve asgari ücretli vatandaşlardan toplanan 20'şer lirayla alınan insani yardım malzemelerinin yer aldığı 3 tırın İHH öncülüğünde Halep'e yola çıktığını söyledi.

Derin, Suriye'de en kısa zamanda huzur ve güvenliğin sağlanması temennisinde bulunarak, "Allah orada barışın sağlanmasını nasip etsin, kardeşlerimizi orada barış ve huzur içinde yaşayabilmelerini, çocuklar ile kadınların zulümle karşılaşmamasını temenni ediyoruz. Türk halkı mazlumun yanında olmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Konuşmaların ardından insani yardım taşıyan 7 tır Halep'e uğurlandı.