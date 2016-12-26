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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Yaylayı susuz bırakmamak için çalışıyorlar

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:00
Yaylayı susuz bırakmamak için çalışıyorlar

MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MUSKİ ekipleri, Seydikemer ilçesinde Akdağlar yayla bölgesindeki bin 400 rakımlı Dont mevkisinde abone arızalarına müdahale etti.

Toros dağlarının bir uzantısı olan Akdağlar’da sıcaklığın sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesine rağmen ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Yayla olarak bilinen ve 15 mahallenin bulunduğu bölgede ağır kış şartları nedeniyle arızalanan içme suyu hatlarına müdahale eden ekipler, bölge halkının su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor.

Soğuk nedeniyle oluşan buzul ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdüren MUSKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi 6. Bölge Şube Müdürlüğü personeli, buzla kaplanan su hatlarına da müdahale ediyor.

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için zorlu kış şartlarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Seydikemer ilçemizin Yayla bölgesi bin 400 rakımda yüksek ve sıcaklığın düşük olduğu bir bölge. Bu nedenle içme suyu hatlarında suyun donması nedeniyle patlaklar ve sayaçlarda arızalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemesi için ekiplerimiz arızalara çok kısa sürede müdahale ediyor. Bu çalışmalardan hem vatandaşlar hem de biz çok memnunuz. Ekip arkadaşlarımız, buzlu zemin ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu çalışmalar sırasında öncelikle kendi sağlıklarını göz önünde bulundurmaları uyarısını yaptık. Çalışmaları nedeniyle tekrar tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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