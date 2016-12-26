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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Kaynar:

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:00

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Kaynar, Kurtik Kayak Merkezi'nin kurulmasının, kış turizmine katkı sağlamanın yanı sıra kış sporlarında Muş'u ve Türkiye'yi temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesine vesile olacağına inandığını vurguladı.

Kaynar, yaptığı yazılı açıklamada, bireysel, ekonomik ve sosyal yönleriyle sporun sağlıklı nesillerin yetişmesi, halk sağlığının korunması, ekonominin gelişmesi, toplumsal barışın tesis edilmesi ve sosyal uyumun geliştirilmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye'de spor yapma alışkanlığının ve spor kültürünün geliştirilmesi, lisanslı sporcu sayısının arttırılması, olimpiyat ruhunun yaygınlaştırılması ve yetenekli sporcuların yetiştirilmesinin ülkenin spordaki başarısına ve prestijine önemli getirilerinin olacağına işaret eden Kaynar, şöyle devam etti:

"Muş, Türkiye'de en genç nüfus oranına sahip iller arasında yer alıyor. Ülkemiz spordaki başarılarıyla da dikkat çekmektedir. Türkiye geneli lisanslı sporcu sayısında ilimiz 30'uncu sıradadır. Türkiye geneli spor liseleri arasında ise Muş Spor Lisesi sportif başarılarda 5'inci sırada yer almıştır. Muş'ta 2015 yılı itibariyle 9 bin 987 erkek ve 3 bin 404 bayan sporcu olmak üzere, 13 bin 391 lisanslı sporcu bulunmaktadır. Bunlardan bin 860 erkek ve 690 bayan olmak üzere, 2 bin 550 sporcu faal olarak spor yapmaktadır."

Muş'un kayak branşında başarılı olduğunu vurgulayan Kaynar, Muş'ta kış sporlarına yönelik yatırımların yapılmasının zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Kaynar, "Kurtik Kayak Merkezi'nin kurulması, kış turizmine katkı sağlamanın yanı sıra kış sporlarında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesine vesile olacağına inanıyorum. Bu nedenle başta Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'in, Valimiz Seddar Yavuz'un, bürokratlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının yardım ve desteklerine ihtiyacımız var. Herkesi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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