Malatya'da satranç şampiyonası sona erdi

MALATYA (AA) - Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Satranç Malatya İl Şampiyonası sona erdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan şampiyonaya 63 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonucunda Ali Ekber Doğan birinci, Ferman Alkan ikinci ve Ünal Dönmez üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupaları verildi.
Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakada birinci olan Ali Ekber Doğan'ın 27 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye kupasına katılacağını söyledi.