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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Öğrencilerden sınır ötesine insani yardım

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:04

KİLİS (AA) - Kilis'te Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan para ve insani yardım malzemeleri, sınır ötesine gönderilmek üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Topladıkları para ve insani yardımları okul idaresine getiren öğrenciler, öğretmenlerinde desteğiyle paketleyerek Türk Kızılayı yetkililerine iletti.

Okul Müdürü Mehmet Hanifi Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan olaylar karşısında duyarsız kalmadıklarını ifade etti.

Öğrenciler tarafından düzenlenen kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu anlatan Bayram, "Bu boyutta yardım toplayabileceklerini önce tahmin edememiştim. Ancak gayretli davrandılar ve toparladılar. Beni en çok okulumuzdaki diğer öğrencilerin de duyarlı olmaları sevindirdi. Gençleri böyle görünce bu ülke kesinlikle ve kesinlikle ilelebet devam edecektir dedim. Bu ülkenin herhangi bir terör saldırısına karşı teslim olmayacağını gördüm."diye konuştu.

Bayram, öğrencilerin kısa zamanda topladığı yaklaşık 900 lira para ile kışlık kıyafet, ayakkabı ve battaniye gibi malzemeleri Suriye'ye gönderilmek üzere Türk Kızılay yetkililerine teslim etmenin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kampanyayı başlatan öğrencilerden Mehmet Onur Ekinci de sınıfta arkadaşlarıyla konuşurken böyle bir kampanya yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Ekinci, konuyu ilk önce okul idaresiyle görüştüklerini oradan olumlu cevap alınca aileleri ve öğretmenlerinden destek istediklerini ifade ederek, "Bir hafta boyunca malzeme topladık gerek maddi gerek battaniye gerekse kışlık kıyafet her türlü malzeme topladık. Bunları Suriye'de günde yüzlerce bomba düşen bölgelerdeki kardeşlerimize ulaştırmak için Türk Kızılayı yetkililerinden destek istedik ve şu anda da teslim ediyoruz."dedi.

Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanı Faruk Erdinç ise öğrencilerin sergilediği bu davranışının insanlığa örek olması gerektiğine işaret ederek, toplanan yardımları hiç zaman kaybetmeden Halep'te bombardıman altında kalan ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıracaklarını söyledi.

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