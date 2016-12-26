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ORDU (AA) - Fatsa ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı.

Fatsa Kültür Sarayı'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Abdullah Uçar, AK Parti'nin her seçimde güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Merkezi'nin talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Uçar, "Türkiye tüm olumsuzluklara ve engellemelere rağmen yoluna emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimiz tarafından yapılan hizmetler halkımız tarafından takdir görüyor. Bizim alternatifimiz yok, o yüzden daha çok çalışmak ve ülkemizi 2023'e hazırlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda halkımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Fatsa'da 2017 yılında tarihi yatırımların hayata geçeceğini belirten Belediye Başkanı Anlayan, yeni yılda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 108 kilometrelik yolun asfaltla kaplanacağını dile getirdi.

Hayvan pazarı, kapalı pazar yeri ve Atatürk Parkı'nın yapımı için çalışmaların 2017'de başlayacağına dikkat çeken Anlayan, "İlçemizi ve ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Teşkilat üyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız üzerine düşenleri en iyi şekilde yapmak için çaba harcayacak. Büyükşehir olmamızın üzerinden 3 yıla yakın süre geçti. Önümüzde daha iki yıl var. Bu süre içinde başlayıp yarım kalan ya da söz verip başlayamadığımız projeleri bitirmeye gayret ediyoruz.2 diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin ömürlük hizmetler yaptığını ifade eden Yılmaz ise başta grup yolları olmak üzere bir çok bağlantı yolunda hummalı bir çalışmanın olduğunu aktardı.

Şehir içindeki yolların altyapının tamamlanmasıyla birlikte asfaltla kaplanacağını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şehir içinde kanalizasyon, su elektrik ve iletişim hatlarıyla ilgili çalışmalar bitmeden yollarımızı asfaltlamayacağız. Bizler popülist politika yapmayacağız. Fatsa'da 2017 yılında 208 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacağız. Fatsa Meydanı projesinin yapımı kamulaştırmaya takıldı. Mülk sahipleriyle görüşüyoruz. Eğer onlar ile anlaşabilirsek meydan çalışmamız başlayacak. Şubat ayında 15 milyon lira değerinde olan mezbaha projemiz ihaleye çıkıyor."