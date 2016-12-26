Bingöl'de terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kiğı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK üyesi ve işbirlikçilerine yönelik Adaklı ilçesinde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diğer 8 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.