Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama:

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ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, bazı basın yayın organlarında yer alan "Kelepçeli kadın tutsaklara cinsel saldırı" başlıklı haberin asılsız olduğu bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil işlemlerinin toplu olmasından dolayı sevk işlemlerinin sırayla yapıldığı belirtildi.

Sevk esnasında kadın hükümlü ve tutukluların sürekli görevli askerlere laf atarak sözlü sataştığı, jandarma görevlilerinin bu söylemlere kulak asmadığı ve sevk işlemlerinin sorunsuz yapıldığı ifade edilen açıklamada, tutuklu ve hükümlülerin jandarma görevlileri hakkında kurum idaresine sözlü ya da yazılı olarak şikayette bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutuklu ve hükümlüler kuruma 10.35'te giriş yapmaya başlayıp, aramaları Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 46. maddesi arama, güvenlik ve sayıma uygun şekilde yapılmıştır. Tutuklu ve hükümlülerin tüm işlemleri tamamlanarak saat 16.40'da odalarına yerleştirilmiştir. Görevliler, tutuklu ve hükümlülere karşı herhangi bir hakaret sözcüğü ifade edecek şekilde hitap etmemiştir. Sayım için alt kata inmeleri gerektiği hükümlü ve tutuklulara bildirilmiş ve bütün uyarılara rağmen hareket etmeyen hükümlü ve tutukluların ellerinden tutulup kollarına girilerek alt kata indirilmiş ve sayım alınmıştır.

Bu olaylar neticesinde darbedildiklerini iddia etmelerinden dolayı aldırılan doktor raporunda darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Tutuklu ve hükümlüler kurum idaresi ile konuştuktan sonra sayımlarını sorunsuz şekilde alt katta vermektedirler. Ceza İnfaz Kurumu açılmadan tüm odaların temizliği yapılmış ve odaların kaloriferleri sorunsuz olarak çalışmaktadır. Söz konusu haberler, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır."