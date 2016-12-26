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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fatsa Devlet Hastanesine çocuk oyun salonu kuruldu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:08
Fatsa Devlet Hastanesine çocuk oyun salonu kuruldu

ORDU (AA) - Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Nurdoğan Karadağlıoğlu, Çocuk Servisine kurulan çocuk oyun salonunun hizmet vermeye başladığını söyledi.

Karadağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye uyumu açısından çocuk oyun salonunu önemsediklerini belirtti.

Çocukların genellikle hastane ortamından korktuğunu ve bu yüzden hastaneye gelmek istemediklerine dikkat çeken Karadağlıoğlu, "Hastanemize muayeneye gelen çocukların bazılarında doktor korkusu bulunabiliyor. Bazı hastalarımız ise çocuklarıyla hastanemize gelmek zorunda kalıyor. Hem çocuklarımızdaki doktor korkusunu yenmek, hem de çocuklarıyla hastaneye gelmek zorunda kalan ailelerin çocuklarının zamanlarını oynayarak geçirmeleri için böyle bir çalışmaya gerek duyduk. Kısa zamanda çok olumlu tepkiler aldık." dedi.

Çocuk oyun salonunu 28 yataklı çocuk servisine kurduklarını ifade eden Karadağlıoğlu, "Çocuk servisimizde 30'un üzerinde çocuk bulunabiliyor. Genel durumu iyi olan ancak serviste yatmak zorunda kalan çocuklarımız artık bu oyun parkında zaman geçirebiliyor. Eğlendikten sonra ise tedavisine kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine uygun olarak oyun alanımızı oluşturduk. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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