27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:08

UŞAK (AA) - Uşak'ta, bir yolcu otobüsünde 26 kilogram 720 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında oluşturdukları arama noktasında, doğu illerinden İzmir'e giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği Tora eşliğinde otobüste arama yapan polisler, S.Ü. (31) ve M.Ü.'ye (30) ait valizlerin içinde toplam 26 kilogram 720 gram esrar ele geçirdi.

İki şüpheli sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Uşak polisi 26 kilo esrar ele geçirdi
YEREL

UŞAK POLİSİ 26 KİLO ESRAR ELE GEÇİRDİ
&quot;15 Temmuz Bir Milletin Dirilişini Anlatıyor&quot;
YEREL

"15 TEMMUZ BİR MİLLETİN DİRİLİŞİNİ ANLATIYOR"
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Karın ağrısı şikayeti ile geldiler, hayatları kurtuldu
YEREL

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİ İLE GELDİLER, HAYATLARI KURTULDU
Uşak'ta huzur operasyonu
YEREL

UŞAK'TA HUZUR OPERASYONU

Uşak'ta öğrencilerden Haleplilere yardım
YEREL

UŞAK'TA ÖĞRENCİLERDEN HALEPLİLERE YARDIM