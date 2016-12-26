Fırat Kalkanı gazisine ziyaret

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SAKARYA (AA) - Hendek ilçe protokolü, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Akdağ'ı, istirahat için geldiği babaevinde ziyaret etti.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün, Hendek Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ramazan Işıktepe ile Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yaralandıktan sonra tedavisinin devamı ve istirahat için babaevine gelen Astsubay Kıdemli Çavuş Akdağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Püsküllü, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde cansiperane bir şekilde görev yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Şehit düşen askerlerimiz, yaralılarımız ve gazilerimiz var. En son gerçekleştirilen saldırı sonucunda Hendekli hemşehrimiz Kıdemli Çavuş Emre Akdağ da yaralanarak tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından memleketine döndü. Allah'a şükür sağlık durumu iyi. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Yaralı asker Akdağ ve ailesi de ziyaretten dolayı ilçe protokolüne teşekkür etti.