Tatvan'da Halepliler için kermes düzenledi

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BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Kılıç İmam Hatip Lisesi ve Bitlis İnsani Yardım Derneğince, Halepliler için kermes düzenlendi.

Derneğin kadın kolları tarafından Tatvan İmam Hatip Lisesinde yapılan kermeste, gönüllerin hazırladığı ev yemekleri ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

Kermeste elde edilen gelirler, Halepliler yararına kullanılacak.

Dernek Başkanı Muzaffer Taşcan, Halep için acil gıda yardımına ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle Tatvan İmam Hatip Lisesi ile ortaklaşa kermes düzenlediklerini söyledi.

"Halep'te mahsur kalanların tahliyesinin başlamasıyla yeni kurulacak olan yerleşim bölgesindeki Halepliler için acil gıda yardımına ihtiyaç var." diyen Taşcan, şöyle konuştu:

"İHH öncülüğündeki girişimler sonucunda çok şükür Halep'ten tahliyeler başladı. Kermesi de bu anlamda düzenledik. İnşallah kermesten elde edilen gelirler bu minvalde kullanılacak. Bu anlamda kampanyalarımız için hayırseverlerden acil destek bekliyoruz. İl genelinde başlattığımız bu kampanyaya destek sunmak isteyen hayırseverler, dernek binamıza başvurarak detaylı bilgi alabilir."











