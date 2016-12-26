27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatvan'da Halepliler için kermes düzenledi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:11
Tatvan'da Halepliler için kermes düzenledi

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesindeki Şehit Mehmet Ali Kılıç İmam Hatip Lisesi ve Bitlis İnsani Yardım Derneğince, Halepliler için kermes düzenlendi.

Derneğin kadın kolları tarafından Tatvan İmam Hatip Lisesinde yapılan kermeste, gönüllerin hazırladığı ev yemekleri ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

Kermeste elde edilen gelirler, Halepliler yararına kullanılacak.

Dernek Başkanı Muzaffer Taşcan, Halep için acil gıda yardımına ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle Tatvan İmam Hatip Lisesi ile ortaklaşa kermes düzenlediklerini söyledi.

"Halep'te mahsur kalanların tahliyesinin başlamasıyla yeni kurulacak olan yerleşim bölgesindeki Halepliler için acil gıda yardımına ihtiyaç var." diyen Taşcan, şöyle konuştu:

"İHH öncülüğündeki girişimler sonucunda çok şükür Halep'ten tahliyeler başladı. Kermesi de bu anlamda düzenledik. İnşallah kermesten elde edilen gelirler bu minvalde kullanılacak. Bu anlamda kampanyalarımız için hayırseverlerden acil destek bekliyoruz. İl genelinde başlattığımız bu kampanyaya destek sunmak isteyen hayırseverler, dernek binamıza başvurarak detaylı bilgi alabilir."




İLGİLİ HABERLER

TATSO yönetiminden Kaymakam Özkan'a ziyaret
YEREL

TATSO YÖNETİMİNDEN KAYMAKAM ÖZKAN'A ZİYARET
Tatvan'da Halepliler yararına yardım kermesi
YEREL

TATVAN'DA HALEPLİLER YARARINA YARDIM KERMESİ
TATSO'dan Kaymakam Özkan'a ziyaret
YEREL

TATSO'DAN KAYMAKAM ÖZKAN'A ZİYARET
Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman görevine başladı
YEREL

ADİLCEVAZ KAYMAKAMI ARİF KARAMAN GÖREVİNE BAŞLADI
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ

Hizan Belediyesine yapılan görevlendirme
YEREL

HİZAN BELEDİYESİNE YAPILAN GÖREVLENDİRME