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Başbakan Yıldırım: "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların ...
26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:11
Başbakan Yıldırım: "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz."