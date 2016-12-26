Muğla'da Halepliler için yardım kampanyası başlatıldı

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MUĞLA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğünce Halepliler için yardım kampanyası başlatıldı.

KYK İl Müdürü Ömer İlman, kurumlarına bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularını arttırmak ve Halep'teki vatandaşlara el uzatmak için yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

KYK tarafından, dünyanın gözü önünde insanlık dramına sahne olan Halep için "Halep Bizdir, Halep Bizdendir" adı altında yardım kampanyası başlatıldığını belirten İlman, "Yardım kampanyası ay sonuna kadar devam edecek. Toplanacak yardımlar, gıda, giyecek, barınma ve temizlik malzemeleri olarak gruplandırılarak paketlenecek." dedi.

İlman, "Halep'te savaş mağduru kardeşlerimizin hüzünlerini paylaşmak ve acil ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla düzenlenen kampanyamıza personelimiz, öğrencilerimiz ve duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

İlman, toplanan yardımların 2 Ocak'ta Türk Kızılayı Muğla Şubesi yetkililerine teslim edileceğini kaydetti.